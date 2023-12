Le quota d’huile d’olive à quinze dinars le litre sera issu de la nouvelle récolte

Imprimer

Le PDG de l'Office national de l'huile, Hamed Dali, est revenu, lundi 4 décembre 2023, sur l’annonce faite le weekend dernier par le ministère de l’Agriculture sur le fait que l’État tunisien va assurer la disponibilité de 10.500 tonnes d’huile d’olive extra vierge dans des bouteilles d’un litre au prix de quinze dinars le litre.

Au micro de Jihene Miled dans son émission Sbeh Ennes sur Mosaïque FM, le responsable a précisé qu’en volume, la quantité fournie sera de onze millions de litres, d’une qualité supérieure, une huile extra vierge, et issue de la récolte actuelle.

Le démarrage se fera à partir du 15 décembre courant via l’injection dans le marché de deux millions de litres. Et de marteler que cette huile sera disponible à travers les circuits ordinaires dans tout le pays et tout au long de l’année, donc ceux qui ne pourront pas bénéficier du premier lot, bénéficieront certainement des prochains lots injectés (avec comme consigne une litre par acheteur, ndlr).

Hamed Dali a estimé que les quantités seront largement suffisantes, en notant que certains assurent leur propre consommation d’huile d’olives comme c’est le cas pour 300.000 agriculteurs.

En outre, le PDG a précisé que cette quantité sera distribuée par l'Office du commerce sous le contrôle du ministère du Commerce et que le prix annoncé ne concerne que les onze millions de litres fournis par les autorités, les prix demeurant libres pour les autres intervenants.

I.N.