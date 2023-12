Exécution du budget de l’État : le point sur les résultats provisoires à fin septembre 2023

Le ministère des Finances vient de publier les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État à fin septembre 2023. Des chiffres qui font état d’un déficit budgétaire en baisse de -64,91% par rapport à la même période un an auparavant.

Selon les données communiquées, le déficit budgétaire s’est divisé par près de trois, passant d’un déficit de -3.764,5 millions de dinars (MD) fin septembre 2022 à -1.320,6 millions de dinars fin septembre 2023. Les recettes de l’État ont augmenté de 8,96% pour cette période, évoluant de 28,25 milliards de dinars à 30,79 milliards de dinars, dont 2,1 milliards de dinars de revenus non fiscaux et 28,38 milliards de dinars de revenus fiscaux, 11,99 milliards de dinars d’impôts directs (+16,98%) et 16,38 milliards de dinars d’impôts indirects (+4,53%). Au cours de cette période, les dons ont baissé de 67,02% atteignant 308,7 MD fin septembre 2023.

Les dépenses se sont accrues de 2,45% atteignant 31,8 milliards de dinars contre 31,04 milliards de dinars pour la même période un an auparavant, mais elles ne reflètent toujours pas la situation économique du pays, car plusieurs créanciers de l’État ne sont pas encore payés. Les bénéficiaires de la compensation n’ont pas été payés depuis plusieurs mois et les impayés sont de l’ordre d’un milliard de dinars. Idem pour plusieurs autres fournisseurs de l’État n’ont toujours pas été payés pendant plusieurs mois.

Notons dans ce cadre que la rubrique consacrée au détail de la compensation a été retirée du tableau explicatif. Seuls les taux demeurent : on ne connaît pas le montant dépensé par l’État en termes de compensation, mais on sait que 76,8% du montant a été consacré aux carburants, 11,4% au transport et 11,7% aux produits de base.

La plus grosse rubrique demeure la masse salariale avec plus de 16,11 milliards de dinars dédiés (plus de la moitié des ressources collectées pour cette période) et en hausse de 2,75%. Les charges de financement relatives à l’intérêt de la dette ont augmenté de 25,83% passant de 3,23 milliards de dinars fin juin 2022 à 4,07 milliards de dinars fin juin 2023, 2,83 milliards de dinars relatifs à la dette intérieure et de 1,96 milliard dinars relatifs à la dette extérieure.

Le principal de la dette s’est situé à 8,8 milliards de dinars (+17,14%), dont 5,13 milliards de dinars de la dette intérieure (13%) et 3,66 milliards de dinars de la dette extérieure (+23,49%).

