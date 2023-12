Radhia Jerbi : j’ai brigué un nouveau mandat à la demande des militantes de l’UNFT

La présidente de l’Union nationale de la Femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi est intervenue, ce lundi 4 décembre 2023, dans la matinale de Jawhara FM.

Alors qu’elle avait affirmé qu’elle ne briguerait pas un nouveau mandat, Radhia Jerbi a confié s’être portée candidate à la demande des militantes de l’Union.

« Cette période est particulièrement délicate pour l’UNFT et il reste des choses à faire pour boucler les réformes qui sont énormes et qui nous ont épuisées. Je me disais qu’il fallait un nouveau souffle mais il est vrai que nous avons encore du travail à accomplir et cela nécessite que je poursuive la mission, c’est ma responsabilité, de maintenir la cohérence de l’Union pour travailler dans les meilleures conditions » a-t-elle déclaré, au micro de Hatem Ben Amara.

Radhia Jerbi a été reconduite à la tête de l’Union nationale de la Femme tunisienne (UNFT), à l’issue du congrès qui s'est tenu depuis samedi 2 décembre 2023. Elle a été élue à l’unanimité par les membres de la commission centrale, étant donné qu’elle était l’unique candidate à ce poste.



Notons que la première journée du congrès a été marquée par certaines tensions à la suite de la protestion de huit membres du bureau exécutif de l’organisation qui appelaient à l’annulation des travaux du congrès, accusant la présidente de l’UNFT de mauvaise gestion.

