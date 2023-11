Adoption du budget du ministère du Commerce

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, lundi 27 novembre 2023, en plénière, le budget du ministère du Commerce et du Développement des exportations pour 2024 avec 127 votes pour, quatre votes contre et six abstentions.

Le budget alloué au ministère du Commerce et du Développement des exportations pour 2023 selon la loi de finances rectificative est de 3.971,28 millions de dinars. Il baissera de 5,33% en 2024 pour atteindre 3.759,3 millions de dinars.