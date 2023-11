L'histoire du pont de Bizerte

Le pont de Bizerte est un ouvrage d'art important pour la ville de Bizerte, en Tunisie. Il relie les deux rives du canal de Bizerte, qui sépare la ville de la mer Méditerranée.

Le pont de Bizerte a une longue histoire. Le premier pont à être construit sur le canal de Bizerte a été un pont transbordeur construit par les Français en 1898. Ce pont a été utilisé pendant plus de 70 ans, mais il est devenu obsolète au fil des ans.

En 1977, le gouvernement tunisien a décidé de construire un nouveau pont sur le canal de Bizerte. Le nouveau pont devait être un pont mobile plus moderne et plus sûr.

Les travaux de construction du nouveau pont ont commencé en 1978 et ont été achevés en 1980. Le pont a été mis en service le 24 juin 1980.

Le nouveau pont de Bizerte est un pont mobile en acier qui relie les deux rives du canal. Il est long de 105 mètres et large de 13.10 mètres.

Le pont est équipé d'un système de levage hydraulique qui permet de le soulever en dix minutes pour permettre le passage des navires. Le pont est également équipé d'un système de sécurité qui empêche sa chute en cas de panne.

Le pont de Bizerte a eu un impact important sur la ville. Il a facilité la circulation entre les deux rives du canal, ce qui a contribué au développement économique de la ville.

Le pont a également permis de relier la ville de Bizerte au reste du monde. Il a facilité le transport de marchandises et de personnes, et il a contribué à l'ouverture de la ville sur le monde.

En plus de son importance fonctionnelle, le pont de Bizerte a également une signification symbolique importante. Il représente la volonté de la Tunisie de se moderniser et de se connecter au monde.

Le pont est un symbole de progrès et de développement. Il montre que la Tunisie est un pays qui est tourné vers l'avenir.

Le pont transbordeur de Bizerte

Le premier pont de Bizerte, le pont transbordeur, était un ouvrage d'art impressionnant pour l'époque. Il était le premier pont à relier la ville de Bizerte à la mer Méditerranée.

Le pont transbordeur était composé d'une plate-forme mobile qui pouvait être soulevée pour permettre le passage des navires. La plate-forme était actionnée par un système de câbles et de poulies.

Le pont transbordeur était long de 330 mètres et large de 18 mètres. Il a été mis en service le 1er mai 1898.

Il a du être démonté en 1907 en raison de l'élargissement du canal.

Le pont transbordeur de Bizerte a été acheté par la commune de Brest, en France.

Le pont a été inauguré le 12 juin 1909.

Endommagé par les bombardements de la deuxième guerre mondiale en 1944, il fut démonté en 1949.

Le pont de Bizerte est un ouvrage d'art unique qui a eu une histoire mouvementée. Il est désormais un symbole du patrimoine de deux pays, la Tunisie et la France.