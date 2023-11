Les employés et les loyers de l'Inlucc n’ont pas été payés, alors que les budgets existent !

Hanen Mdaghi, porte-parole de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), est revenue, lundi 27 novembre 2023, sur la situation de l’instance et de ses employés.

Mme Mdaghi a indiqué qu’alors que l’Inlucc est fermée depuis 2021, des budgets ont été alloués pour 2022, pour 2023 et pour 2024 dans le cadre du budget de la présidence du gouvernement, a-t-elle affirmé au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM.

Elle a précisé que les employés de l’Inlucc ne sont pas en train de travailler et n’ont pas été payés depuis 2021, et cela malgré les sit-in, rassemblements de protestation et courriers envoyés à la présidence du gouvernement, à la présidence de la République et à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Ils n’ont reçu aucune réponse. 174 cadres et agents sont concernés.

« On n’a rien reçu : aucune notification de fin de mission et aucune décision de fermeture ou de dissolution visant l’instance », a-t-elle expliqué en réponse à une interrogation. Et de noter que certains agents ont porté plainte auprès de la justice mais le problème, selon les avocats consultés, est que rien ne prouve que l’instance a été fermée ou que les employés ont été limogés.

Hanen Mdaghi a assuré que les locaux de Tunis sont gardés par les agents de sûreté et les documents sont protégés. Cela dit, elle a soutenu qu’en ce qui concerne les locaux régionaux, la chargée de la gestion des affaires administratives nommée en octobre 2023 a décidé, il y a deux semaines, unilatéralement, de les fermer (les loyers n’étant pas payés et les propriétaires ayant eu recours à la justice, ndlr). Les documents ont été, ainsi, transférés aux gouvernorats, sans protection, toute personne ayant accès peut les consulter, sachant qu’en théorie ces déclarations sont secrètes.

En réponse à une question de l’animateur, la porte-parole a spécifié que ni l’actuel chef du gouvernement Ahmed Hachani, ni sa prédécesseure Najla Bouden, ni les actuels ministres, ni leurs prédécesseurs, ni les actuels députés n’ont déclaré leur patrimoine bien qu’il s’agit d’une condition sine qua non, avant leur prise de fonctions.

Autre chose, Mme Mdaghi a affirmé que les élus sont solidaires avec eux. Ils ont envoyé des courriers à la présidence u gouvernement et à la présidence de la République à leur sujet mais n’ont pas eu de réponse.

Hanen Mdaghi a assuré que les agents et cadres vont poursuivre leurs mouvements, jusqu’à avoir gain de cause.

I.N.