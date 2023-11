Photos du jour - Le Club africain rend hommage à Gaza

Les supporteurs du Club africain ont exprimé leur soutien pour la cause palestinienne, lors du match opposant le club de Bab Jedid au Dreams FC du Ghana, ce dimanche 26 novembre 2023, dans le cadre de la première journée de la Coupe de la CAF.

Les supporters de Club africain ont fait passer des messages condamnant les crimes commis par l’entité sioniste, mais aussi pointant la complicité des dirigeants de l’Occident.





La première banderole illustre l’effondrement de l’hôpital Echifa suite aux bombardements israeliens, avec un enfant affichant le bilan des victimes parmi les enfants dépassant les 6.000.









La deuxième affiche va plus dans la symbolique. Elle montre les dirigeants de la France, les USA et l’Angleterre en tenue du gang des Peaky Blinders avec la phrase “By order of the baby killers”, rappelant la phrase “”By order of the Peaky Blinders!”, la phrase culte que reconnaîtraient facilement les fans de la série dramatique britannique de 2013 qui raconte l'histoire du gang criminel du même nom.





Notons que les autorités ont interdit cette « dakhla » mais le public les a défiés, et les supporters ont travaillé sur des affiches considérées par de nombreux Tunisiens comme étant de véritables oeuvres d’art.





S.H