Décès du médecin et professeur universitaire Ali Harmel

Imprimer





Le médecin généraliste et professeur universitaire en médecine, Ali Harmel n'est plus. Ali Harmel est le fils de la militante célèbre militante feu Jamila Harmel et de feu Mohamed Harmel icône de la gauche tunisienne et ancien secrétaire général du Parti Communiste Tunisien et du mouvement Ettajdid.

Ali Harmel était marié et père de deux enfants. Il est décédé à l’âge de 71 ans. L’enterrement aura lieu le dimanche 26 novembre 2023 l'après-midi au cimetière d’El Jellaz. Le cortège funèbre quittera son domicile sis au 9 rue Slim Hayder à côté du Zephyr à 11h30.



Paix à son âme