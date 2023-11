RSF : Israël éradique le journalisme à Gaza

Photo RSF





Reporters Sans Frontières (RSF) a annoncé que 48 journalistes ont été tués depuis le début de l’attaque sur Gaza à la date du 7 octobre jusqu'au 20 novembre.

Dans un communiqué, RSF a considéré qu’Israël éradiquait les journalistes. L'organisation a expliqué qu'entre le 18 et le 20 novembre 2023, dix journalistes ont péri à Gaza. Au moins, trois avaient trouvé la mort durant leur travail. Le total des journalistes tués par des frappes israéliennes s'élève, ainsi, à 48 morts (bilan arrêté au 20 novembre).

On relèvera que le Syndicat des journalistes palestiniens a annoncé la mort de 60 journalistes, dans un bilan actualisé ce samedi 25 novembre.



Le responsable du bureau Moyen-Orient de RSF, Jonathan Dagher a affirmé qu'il s'agissait d'un des bilans les plus meurtriers du siècle. Il a rappelé que les journalistes internationaux étaient interdits d'accès à la bande de Gaza. Leurs confrères palestiniens n'ont pas de refuge sûr et n'ont pas la possibilité de quitter l'enclave. « Ils sont tués les uns après les autres. Depuis le 7 octobre, le territoire palestinien subit ainsi une véritable éradication du journalisme. Nous exhortons la communauté internationale à intervenir pour protéger les journalistes sur place, à ouvrir la porte de Rafah, et à permettre aux reporters internationaux d'y entrer », a-t-il ajouté.

RSF a évoqué les exemples de Hassouna Sleem, directeur de l'agence de presse palestinienne "Quds News" et de Sary Mansour, photojournaliste indépendant. Les deux ont été tués lors d'un assaut de l'entité sioniste sur le cap de réfugiés de Burji à la date du 18 novembre 2023. L'ONG a révélé que les deux individus avaient reçu des menaces de mort en ligne, 24 heures avant leur mort. Les menaces étaient liées à leurs fonctions. Un jour après, soit le 19 novembre 2023, Bilal Jaballah, figure du journalisme palestinien et président du conseil d'administration de Press Houe-Palestine, a été tué par une frappe israélienne ayant directement touché sa voiture. Il est mort alors qu'il tentait d'évacuer la ville de Gaza City.

« Le drame de ces derniers jours porte à 48 le nombre de journalistes tués depuis le 7 octobre à Gaza, dont 11, à ce jour, dans l’exercice de leurs fonctions selon les informations de RSF. Si la plupart de ces crimes ont été commis dans le nord de Gaza, où les forces israéliennes ont concentré leurs attaques, au moins cinq journalistes ont été tués dans le sud de l’enclave, notamment dans les villes de Rafah et de Khan Younès, où une grande partie de la population du territoire s'est réfugiée. La majorité des journalistes ont été tués avec des membres de leur famille lors de frappes qui ont touché leurs domiciles », a ajouté ASF dans son communiqué.





Pour rappel, depuis le début de l’opération israélienne dans la bande de Gaza, plus de 11.000 personnes, dont plus de 4.500 enfants et plus de 3.100 femmes, ont trouvé la mort, selon un bilan publié par l’Unicef. Plus de 29.000 personnes ont été blessées dont au moins 9.000 enfants. Au moins 3.200 personnes, dont au moins 1.500 enfants, sont portées disparues. Les femmes et les enfants représentent 67% des victimes.





S.G