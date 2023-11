Météo – Tunisie : des vents forts pouvant atteindre les 100 km/h pendant le week-end

Des vents forts à très forts seront enregistrés pendant le week-end, annonce samedi 25 novembre 2023, l’Institut national de météorologie.

Ces vents, qui varieront entre 60 à 80 km/h et atteindront 100 km/h, souffleront en rafales sur les régions côtières nord, les hauteurs du centre et les régions du Sahel et du Cap Bon. Au sud-est, les vents provoqueront des tourbillons de sable.

Par ailleurs, l’INM a indiqué qu’il y aura des nuages passagers sur la plupart des régions avec quelques pluies éparses. Les températures maximales varieront entre 12 et 18 °C dans le nord et les hauteurs et entre 16 et 21 °C dans les autres régions.