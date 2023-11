La Tunisie se prépare à accueillir des blessés palestiniens

La Tunisie a déployé un hôpital de campagne apte à accueillir des blessés palestiniens, dans un site appartenant à l’hôpital régional d’El Yasminet (gouvernorat de Ben Arous), possédant une capacité de 120 lits outre divers autres services hospitaliers.

Afin de constater l’avancée des préparations, le ministre de la Santé Ali Mrabet s’est rendu mardi 31 octobre 2023 sur place, accompagné du gouverneur de la région, du directeur régional de la santé et de cadres du ministère.

Des blessés palestiniens ont été évacués mercredi 1er novembre, pour la première fois depuis le début de l’offensive contre Gaza. Des ambulances ont pu accéder à l’enclave palestinienne au niveau du terminal de Rafah du côté égyptien.

Soumis à des bombardements intensifs et un siège complet, les habitants de Gaza manquent de tout. La situation des hôpitaux est plus que désespérée, au moins seize ne sont plus fonctionnels. Dans un bilan qui ne cesse de s’alourdir, près de 8800 gazaouis sont morts, dont 3648 enfants. Plus de 2000 personnes sont toujours portées disparues sous les décombres et des dizaines de milliers sont blessées.

I.N.