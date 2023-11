Les supporters de l’Espérance ont-ils réellement hissé le drapeau du Polisario au Maroc ?

Une vidéo et un article de presse sur le journal électronique marocain "Tanja7" ont fait circuler, le 30 octobre 2023, une information selon laquelle le public tunisien a été interdit de faire entrer dans le stade le drapeau du Polisario lors du match entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Wydad athletic club dimanche dernier.

Cette information a suscité la colère des internautes au Maroc, qui l'ont considérée comme une provocation envers le public marocain. Cette information survient environ un an après les tensions dans les relations entre la Tunisie et le Maroc, suite à la réception par le président Kaïs Saïed du leader du Polisario, Brahim Ghali, lors de sa participation à un sommet de développement japonais sur l'Afrique en août 2022 en Tunisie.

L’information s'est répandue sur plusieurs pages marocaines, provoquant la colère des Marocains, qui ont condamné l'affichage du drapeau du Polisario par les supporters tunisiens. La vidéo publiée par le journal électronique "Tanja7" a été partagée plus de 169 fois et a généré plus de 1000 commentaires.

Face à la controverse suscitée par cette information, nous avons vérifié les vidéos publiées par les supporters avant d'entrer dans le stade et avons contacté des journalistes sportifs présents sur place. Il s'est avéré que le drapeau au cœur de l'information n'était pas le drapeau du Polisario, mais le drapeau de la Palestine, comme on peut le voir dans plusieurs vidéos, aux côtés de l'emblème palestinien.

Selon le journaliste sportif Walid Laalibi : « Les forces de sécurité marocaine ont empêché les supporters de l'Espérance d'entrer avec les drapeaux palestiniens et ont fouillé tous les supporters ». Notons qu'il existe des similarités entre le drapeau palestinien et le drapeau du Polisario; les deux drapeaux incorporent le trio de couleurs pan-arabes, qui sont le rouge, le vert et le noir. Ces couleurs ont une signification symbolique importante dans le contexte arabe et sont largement associées à la lutte pour l'indépendance.

Rappelons qu’un incident diplomatique sans précédent a éclaté entre le Maroc et la Tunisie sur fond d’organisation les 27 et 28 août 2022 de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (Ticad 8). C’est que la Tunisie a accueilli, selon le protocole, le leader du Front Polisario, Brahim Ghali. Le Maroc a vu rouge et a décidé de rappeler son ambassadeur à Tunis.

