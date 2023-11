Unicef : Gaza est devenue un cimetière pour des milliers d’enfants !

« Gaza est devenue un cimetière pour des milliers d’enfants. C’est un véritable enfer pour tous les autres », a affirmé l’Unicef, dans un communiqué paru, mardi 31 octobre 2023.

L’organisme a souligné que les chiffres sont « effroyables » précisant que plus de 3450 enfants auraient été tués et que le chiffre augmente chaque jour de façon stupéfiante.

« Dès les premiers jours des hostilités sans précédent dans la bande de Gaza, l’Unicef a été très clair sur la nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat, de l’acheminement de l’aide et de la libération des enfants enlevés. Comme beaucoup d’autres, nous avons demandé que le massacre des enfants cesse. Les plus d’un million d’enfants de Gaza sont également confrontés à une crise de l’eau. La capacité de production d’eau de Gaza ne représente que 5 % de sa production quotidienne habituelle. Les décès d’enfants – en particulier de nourrissons – dus à la déshydratation constituent une menace croissante », a ajouté l’Unicef.

« Et puis il y a le traumatisme. Lorsque les combats cesseront, le coût pour les enfants et leurs communautés sera supporté par les générations à venir. Avant cette nouvelle escalade, plus de 800.000 enfants de Gaza, soit les trois quarts de la population enfantine, avaient été identifiés comme ayant besoin d’un soutien psychosocial et de santé mentale. Et ce, avant ce nouveau cauchemar », a déclaré ames Elder, porte-parole de l’Unicef lors de la conférence de presse qui s’est tenue au Palais des Nations à Genève.

Il a, en outre, appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. « Tous les points de passage vers Gaza doivent être ouverts pour permettre un accès sûr, durable et sans entrave de l’aide humanitaire, notamment de l’eau, de la nourriture, des fournitures médicales et du carburant. S’il n’y a pas de cessez-le-feu, pas d’eau, pas de médicaments et pas de libération des enfants enlevés ? Nous nous dirigeons alors vers des horreurs encore plus grandes qui touchent des enfants innocents », a conclu le responsable.

M.B.Z (avec communiqué)