Démission du directeur du Bureau de New York du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme

Le directeur du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme à New York, Craig Mokhiber, a démissionné de son poste, estimant que les Nations unies ont « manqué à leur devoir » et échoué à empêcher le génocide des civils palestiniens à Gaza.

Le 28 octobre, dans une correspondance adressée au haut-commissaire des Nations unies à Genève, Volker Turk, le directeur aux droits de l’Homme a eu ces mots : « Une fois de plus, nous assistons à un génocide qui se déroule sous nos yeux et l'organisation que nous servons semble impuissante et incapable de l’arrêter (…) Ayant enquêté sur les droits de l’Homme en Palestine dans les années 80, vécu à Gaza en tant que consultant de l’ONU dans les année 90 et porté de nombreuses missions dans la région, ce qui arrive me touche personnellement (…) Le massacre actuel du peuple palestinien, ancré dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, dans le prolongement de décennies de persécution et de purge systématiques, entièrement fondées sur leur statut d'Arabes, ne laisse aucune place au doute. Il s'agit d'un cas typique de génocide, le projet européen d’une colonie ethnocentrée en Palestine, entre dans sa dernière phase ».

Il a, en outre, affirmé que les États-Unis, le Royaume-Uni et une grande partie de l'Europe « refusent de respecter leurs obligations conventionnelles » en vertu des Conventions de Genève, mais aussi arment l'assaut d'Israël et lui fournissent une couverture politique et diplomatique.

La lettre de Craig Mokhiber a massivement été partagée sur X (ancien Twitter). Un porte-parole de l'ONU à New York a déclaré au journal « The Guardian » que le responsable n’a pas démissionné mais qu’il prend aujourd’hui sa retraite. « Il a informé l'ONU en mars 2023 de son prochain départ à la retraite, qui prend effet demain. Les opinions exprimées dans sa lettre rendue publique aujourd'hui sont ses opinions personnelles » a-t-il poursuivi, selon The Guardian.

Dans son dernier tweet, publié hier, Craig Mokhiber a écrit : « Le génocide auquel nous assistons aujourd'hui est le produit de décennies d'impunité d'Israël de la part des États-Unis et autres gouvernements occidentaux et de décennies de déshumanisation du peuple palestinien par les grands médias occidentaux. Ceci doit cesser ».

M.B.Z