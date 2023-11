Les plus grandes évasions de prison de l'Histoire

Les évasions de prison ont toujours fasciné les gens, qu'elles soient réussies ou non. Voici une liste des plus grandes évasions de prison de l'histoire :

Évasion de la prison Maze (25 septembre 1983) : 38 prisonniers de l'IRA s'échappent de la prison Maze en Irlande du Nord suite à une prise d'otage de gardiens et le vol d'un camion de livraison de nourriture. Sur 38 fugitifs, seulement 19 seront retrouvés.

Évasion de la prison d'Alcatraz (11 juin 1962) : Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin s'échappent de la prison d'Alcatraz, située sur une île au large de San Francisco. Les évadés furent déclarés morts, mais les corps ne furent jamais trouvés.

Évasion de la prison de Stalag Luft III (24 mars 1944) : Un regroupement de prisonniers, le comité X, dirigé par le commandant Roger Bushell, ont creusé plusieurs tunnels pendant des mois pour s'échapper. 76 prisonniers tentent de s'échapper, mais un des prisonniers sera repéré. 3 hommes sur les 76 parviendront à s'enfuir, tandis que 50 seront fusillés sous les ordres d'Hitler. Cette histoire fera plus tard l'objet du fameux film "La Grande Évasion".

Évasion de la prison de Cayenne (1923) : Armand Spilers, un détenu français, s'échappe de la prison de Cayenne en Guyane française. Il est considéré comme l'un des plus grands évasions de prison de l'histoire.

Évasion de la prison des Plombs (26 juillet 1755) : Giacomo Casanova est arrêté par une quarantaine d'archers et conduit à la célèbre prison des Plombs de Venise. Après quinze mois passés au cachot, l'évasion du libertin le rendra célèbre dans toute l'Europe et contribuera à forger son mythe.

Évasion de la prison de la Santé (12 mai 1945) : Albert Spaggiari, un célèbre cambrioleur français, s'échappe de la prison de la Santé à Paris en creusant un tunnel depuis les égouts. Cette évasion a été l'une des plus spectaculaires de l'histoire de France.

Évasion de la prison de Colditz (14 octobre 1942) : Pat Reid et Johnnie Dodge, deux prisonniers de guerre britanniques, s'échappent de la prison de Colditz en Allemagne en se faisant passer pour des travailleurs civils. Ils ont ensuite parcouru plus de 500 km pour atteindre la Suisse.

Évasion de la prison de la Bastille (14 juillet 1789) : La prise de la Bastille est un événement majeur de la Révolution française. Les prisonniers politiques qui y étaient détenus ont été libérés lors de l'assaut de la prison par les révolutionnaires.

Évasion de la prison de la Butte-aux-Cailles (25 mai 1944) : Un groupe de résistants français s'échappe de la prison de la Butte-aux-Cailles à Paris en creusant un tunnel depuis une cave voisine. Cette évasion a été l'une des plus audacieuses de la Résistance française.

Évasion de la prison de la Bastille Saint-Antoine (2 février 1651) : Le célèbre criminel français François Lavaur s'échappe de la prison de la Bastille Saint-Antoine en se faisant passer pour un prêtre. Cette évasion a été l'une des plus ingénieuses de l'histoire de France.

Évasion de la prison de la Santé (8 décembre 1986) : Michel Vaujour, un braqueur français, s'échappe de la prison de la Santé à Paris en hélicoptère. Cette évasion a été l'une des plus spectaculaires de l'histoire de France.

Évasion de la prison de la Fleet (1660) : Le célèbre écrivain anglais John Bunyan s'échappe de la prison de la Fleet en se faisant passer pour un boucher. Cette évasion a été l'une des plus audacieuses de l'histoire de l'Angleterre.

Ces évasions de prison ont marqué l'histoire et ont inspiré de nombreux films, livres et documentaires. Bien que certaines aient été réussies, la plupart des tentatives d'évasion ont échoué et ont souvent entraîné des conséquences graves pour les prisonniers impliqués.