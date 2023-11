Évasion de cinq terroristes : Le comité de défense de Belaïd et Brahmi se dit choqué

L’avocate et membre du comité de défense dans l’affaire des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, Leila Haddad a considéré que les détenus s’étant évadés de la prison de La Mornaguia à la date du 31 octobre 2023 représentaient des leaders et des dirigeants de l’organisation « Ansar Al Charia ».

Dans une déclaration accordée à Shems Fm le jour de la fuite des prisonniers, Leila Haddad a indiqué que les cinq évadés Nader Ghanmi, Ameur Belâzi, Ahmed Melki (alias Al Somali), Ahmed Melki et Alaeddine Ghazouani étaient extrêmement dangereux. Il s’agit de figures de « Ansar Al Charia » et détiennent des informations liées aux assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, mais aussi, de militaires et de policiers tunisiens.

« Ils étaient supposés être surveillés… Je suis choquée… Comment cela a-t-il eu lieu… Y a-t-il des infiltrés ? S’agit-il d’une négligence envers ces prisonniers au sein de la prison de la Mornaguia ? Ahmed Melki, alias Al Somali est directement impliqué dans les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi… Il a caché les armes utilisées dans les assassinats selon ses déclarations… Raed Touati a été arrêté à Kasserine et détient des informations ayant empêché des attaques terroristes supposées avoir lieu en Tunisie », a-t-elle dit.

Pour rappel, le ministère de l’Intérieur a lancé, mardi 31 octobre 2023, un avis de recherche concernant cinq criminels dangereux qui ont réussi dans l’aube à s’évader de la prison de la Mornaguia. Le département appelle les citoyens à contacter rapidement l’un de ces numéros :

- 71 335 000

- 193 Garde nationale

- 197 Police

Ou contactez l’unité de sécurité ou militaire la plus proche.

S.G