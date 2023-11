L’ADFE-Tunisie adresse une lettre à Macron pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza

L'Association démocratique des Français à l'étranger (Français du Monde – ADFE) a adressé le 30 octobre 2023, une lettre au président français Emmanuel Macron où on l'appelle d’agir pour un cessez-le-feu immédiat et l’ouverture immédiate de couloirs humanitaires vers Gaza.

« Nous ne pouvons rester indifférents aux horreurs commises actuellement en Israël et en Palestine, toutes condamnées par les conventions de Genève, les ONG internationales, le secrétaire général de l’ONU et les organisations locales des droits de l’Homme qui existent en Israël et en Palestine… Assassinats massifs, prise d’otages, bombardements discriminés de milliers de civils, hommes, femmes et enfants, d’hôpitaux, de résidences privées et de refuges pourtant reconnus comme tels, privation d’eau, d’électricité, de nourriture, conduisant à la mort imminente de centaines de milliers de personnes. Terreur répandue partout, en Israël, à Gaza et en Cisjordanie, coupure du téléphone et d'internet à Gaza, interdisant toute communication entre les personnes et toute couverture médiatique de la situation ...

Nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour stopper cette folie meurtrière, en exigeant un cessez-le-feu immédiat et l’ouverture immédiate de couloirs humanitaires vers Gaza, afin de satisfaire le plus vite possible les besoins élémentaires des personnes pour leur survie. En espérant que des négociations ultérieures pourront faire avancer la recherche de solutions permettant la coexistence sans apartheid des populations israélienne et palestinienne », lit-on dans ce document.

Notons que l’ADFE est présente en Tunisie depuis 41 ans. Elle est reconnue comme une association d’utilité publique.

I.N. (D'après communiqué)