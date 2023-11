FMI, Ghannouchi, Chebbi, aéroport Tozeur-Nefta… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 30 octobre 2023 :





Mohamed Anis Aissa : un accord avec le FMI est encore envisageable

Invité le 30 octobre 2023 à « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Mohamed Anis Aissa a indiqué que rien n’empêchait la conclusion d’un accord entre la Tunisie et le Fonds Monétaire International (FMI). Cette institution peut être convaincue de l’importance des compensations et de leur maintien afin de préserver la paix sociale. Il a indiqué que les emprunts visaient à combler le déficit budgétaire et à garantir le paiement des prêts déjà contractés. M. Aissa a expliqué que la masse salariale représente 40% des dépenses de l’État. Pour ce qui est des compensations, elles représentent 19%.

Attayar : le PLF 2024 ne permet pas de compter sur soi !

Le parti politique estime que « contrairement au discours officiel, le PLF 2024 n’a pas été un projet de loi où "l’État tunisien compte sur lui-même", mais un projet de loi qui compte sur l’emprunt extérieur et augmente le taux d’endettement du pays. L’hypothèse retenue table sur une croissance faible, incapable de créer de la richesse et d’absorber le chômage.

Ahmed Nejib Chebbi appelle à déclarer l’ambassadeur allemand persona non grata

Le dirigeant du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi, a déclaré, lundi 30 octobre 2023, que l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel, n’avait pas de place parmi nous.

Rached Ghannouchi condamné à quinze mois de prison et une amende de mille dinars

Le président du mouvement islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi a été condamné à quinze mois de prison et une amende de mille dinars par la Chambre pénale spécialisée dans l’examen des affaires terroristes près la Cour d’appel de Tunis, lundi 30 octobre 2023.

L’aéroport international Tozeur-Nefta accueille ses nouvelles dessertes régulière

Le premier vol « TRANSAVIA » en provenance de Paris a atterri, ce lundi 30 octobre 2023, à l'aéroport international de Tozeur-Nefta, marquant le retour de l'aéroport à une activité de desserte internationale régulière, à raison de deux vols par semaine les lundis et vendredis, pendant la saison hivernale, qui s'étend jusqu'au 29 mars 2024.