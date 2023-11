Banque mondiale : les cours de pétrole risquent de s’envoler, si le conflit à Gaza perdure

« Bien que l'économie mondiale soit en bien meilleure position que dans les années 1970 pour faire face à un choc pétrolier majeur, une escalade du conflit en cours au Moyen-Orient, qui vient s’ajouter aux bouleversements causés par l'invasion russe de l'Ukraine, risque d'entraîner les marchés mondiaux des matières premières en terrain inconnu », alerte le dernier rapport Commodity Markets Outlook publié par la Banque mondiale.

Selon le rapport, qui dresse une première évaluation des conséquences potentielles à court terme du conflit sur les marchés des produits de base, les effets devraient être limités si le conflit ne s'étend pas.

Dans le scénario de référence établi par la Banque mondiale, les prix du pétrole devraient atteindre en moyenne 90 dollars le baril au cours du trimestre actuel avant de retomber à 81 dollars en moyenne l'an prochain, en raison du ralentissement de la croissance économique mondiale.

Dans l'ensemble, les prix des produits de base devraient baisser de 4,1% en 2024. Ceux des produits agricoles sont appelés à fléchir l'année prochaine compte tenu de l'augmentation de l'offre, et les cours des métaux de base devraient également reculer de 5% en 2024. Le rapport anticipe une stabilisation des prix des matières premières en 2025.

Les effets du conflit sur les marchés mondiaux des produits de base sont pour l'instant limités : les cours du pétrole ont augmenté de 6% environ depuis le début du conflit, tandis que les prix des produits agricoles, de la plupart des métaux et des autres matières premières ont à peine bougé.

Néanmoins, les perspectives s'assombriraient rapidement si le conflit s'intensifiait. Le rapport décrit ce qui pourrait se produire selon trois scénarios de risque basés sur l'expérience historique depuis les années 1970. Les impacts dépendront du degré de perturbation des approvisionnements en pétrole.

Selon un scénario de "perturbation limitée", l'offre mondiale de pétrole serait réduite de 500.000 à deux millions de barils par jour, ce qui équivaut à peu près à la diminution observée lors de la guerre civile en Libye en 2011. Dans ce cas, le prix du pétrole augmenterait dans un premier temps de 3% à 13% par rapport à la moyenne de référence pour le trimestre actuel, soit un prix du baril compris entre 93 et 102 dollars.

Selon un scénario de "perturbation moyenne", correspondant globalement à la guerre d'Iraq en 2003, l'offre mondiale de pétrole diminuerait de trois à cinq millions de barils par jour. La hausse initiale du prix du pétrole se situerait alors entre 21% et 35%, portant le baril à une fourchette comprise entre 109 et 121 dollars.

Enfin, selon un scénario de "perturbation majeure" comparable à l'embargo arabe sur le pétrole en 1973, l'offre mondiale de pétrole se réduirait de six à huit millions de barils par jour, provoquant une hausse des prix de 56% à 75% dans un premier temps, soit un prix compris entre 140 et 157 dollars le baril.

« La hausse des cours du pétrole, quand elle se maintient, se traduit inévitablement par une augmentation du prix des denrées alimentaires, explique Ayhan Kose, économiste en chef adjoint de la Banque mondiale et directeur de la cellule perspectives. Un choc pétrolier sévère aggraverait l'inflation des prix alimentaires, qui est déjà élevée dans de nombreux pays en développement. Fin 2022, plus de 700 millions de personnes étaient sous-alimentées, soit près d'un dixième de la population mondiale. Une escalade du conflit intensifierait l'insécurité alimentaire, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier. »

Le fait que le conflit n'ait eu jusqu'à présent qu'un impact modeste sur les prix des produits de base pourrait refléter une plus grande capacité de l'économie mondiale à absorber les chocs pétroliers.

Le rapport souligne aussi que les responsables politiques doivent néanmoins rester sur leurs gardes. Certaines matières premières envoient en effet des signaux d'alerte : l’or, en particulier, a vu ses prix augmenter d’environ 8% depuis le début du conflit. Le cours de l'or entretient une relation singulière avec les préoccupations géopolitiques : il augmente en période de conflit et d'incertitude, ce qui est souvent le signe d'une érosion de la confiance des investisseurs.

Si le conflit s'intensifie, les responsables des pays en développement devront prendre des mesures pour gérer une hausse potentielle de l'inflation globale. Compte tenu du risque d'aggravation de l'insécurité alimentaire, les gouvernements devraient éviter les restrictions commerciales telles que les interdictions d'exportation de denrées et d'engrais.

« De telles mesures intensifient souvent la volatilité des prix et renforcent l'insécurité alimentaire. Les États devraient également s'abstenir d'instaurer des contrôles des prix et des subventions en réponse à la hausse des prix de l’alimentation et du pétrole. Il est en effet préférable d'améliorer les filets de protection sociale, de diversifier les sources de nourriture et d'accroître l'efficacité de la production et du commerce des denrées alimentaires. À plus long terme, tous les pays peuvent renforcer leur sécurité énergétique en accélérant la transition vers les sources d'énergie renouvelable, ce qui atténuera les effets des chocs pétroliers », relève la Banque mondiale.

I.N. D’après communiqué