Faker Bouzghaya : en plus d'être illégal, le trafic d'organes est une arnaque !

Imprimer

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya, est revenu, lundi 30 octobre 2023, sur le démantèlement d’un réseau international de trafic d'organes annoncé par le ministère durant le week-end.

Au micro de Jihen Miled, sur Mosaïque FM, il a expliqué que les services de sécurité ont intercepté, sur les réseaux sociaux, des offres d’achat d’organes et ont pu remonter, après avoir mené une enquête minutieuse, au contact tunisien, qui fait la liaison avec une partie étrangère et se charge de coordonner l’opération.

« Le suspect tunisien se charge de négocier le prix, qui dépend de l’organe vendu et coordonne avec la partie étrangère pour le reste du processus. Trois autres suspects ont été placés en garde à vue, ils ont avoué prendre part à ces opérations et recruter des donneurs sur les réseaux sociaux. Les donneurs ont également été arnaqués à de nombreuses reprises et n’ont pas reçu la somme convenue pour les organes vendus, donc en plus d’avoir vendu illégalement leurs organes, ils le font à des prix dérisoires, ils perdent leur santé pour des broutilles », a souligné le responsable.

Il a enfin déclaré que l’enquête se poursuit au niveau de l’unité de la Garde nationale et en collaboration avec les autorités judiciaires.

M.B.Z