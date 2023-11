Aouidet : certains ont fait pression pour reporter la plénière dédiée à la question de la normalisation

Le député et président du bloc "La ligne nationale souveraine", Abderrazek Aouidet a indiqué que le report de la plénière dédiée à l’étude de la proposition de loi sur la criminalisation de la normalisation avait créé des tensions au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

S’exprimant le 30 octobre 2023 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Abderrazek Aouidet a indiqué que le report de la plénière a eu lieu en dehors du cadre adéquat à savoir une réunion du bureau de l’ARP. Le bureau de l’ARP a fixé la date de la plénière et il doit être l’entité apte à trancher la question du report. Il a estimé que des entités faisaient pression et sont intervenues afin de perturber la chose et servir les intérêts des personnes coupables de normalisation. Il a salué la position du président de la République, Kaïs Saïed quant à la cause palestinienne et l'a qualifiée d'honorable.

« Je me suis entretenu samedi par téléphone avec le président de l’ARP (Brahim Bouderbala)… Je lui ai exprimé mes craintes quant à un report jusqu'à nouvel ordre… Il pourrait s’agir d’un subterfuge nous faisant revivre ce qui a eu lieu dans le passé… Le président de l’ARP m’a rassuré et m’a expliqué que le report a été décidé suite à un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères (Nabil Ammar) désirant s’entretenir avec la commission avant de présenter la proposition de loi à la plénière », a-t-il ajouté.

Abderrazek Aouidet a indiqué qu’une réunion du bureau de l’ARP devrait se tenir aujourd’hui 30 octobre 2023 à 10 heures afin de trancher sur la question. Le député a considéré qu’on ne pouvait pas faire marche arrière et délaisser cette proposition de loi. Le député a appelé à une unité nationale traduite par une loi incriminant la normalisation.L'élu a indiqué que l'entité sioniste avait détruit la Palestine, cherchait à éjecter les Palestiniens de leur pays et ciblait le peuple arabe.

S.G