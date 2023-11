UBCI inaugure son agence au Mall of Sfax

Dans la continuité de sa stratégie de développement commercial, l’UBCI a ouvert jeudi 26 octobre 2023 sa nouvelle agence au Mall of Sfax. La cérémonie d’inauguration de l’agence a eu lieu le jour de l’ouverture officielle du Mall, en présence du Directeur Général de l’UBCI M. Mohamed KOUBAA, des équipes de la banque et de leurs invités et clients.

Conçue dans un style moderne, épuré et ergonomique, la nouvelle agence UBCI au Mall of Sfax sera ouverte 7 jours/7 et dotée d’un espace libre-service, permettant aux clients d’effectuer leurs opérations bancaires à toute heure en totale autonomie. Bien évidemment, les conseillers clientèle prodigueront le conseil et l’accompagnement nécessaire aux clients, pour les aider à se familiariser avec les différents automates mis à leurs dispositions.

Cette ouverture d’agence témoigne de la volonté de l’UBCI d’accompagner l’activité économique de la région en se démarquant par un concept moderne et innovant, réaffirmant ainsi ses valeurs de proximité avec ses clients.

Consciente du rôle capital de réunir artisans, commerçants et entreprises dans un futur hub commercial stratégique pour la région, l’UBCI n’a pas hésité à contribuer à la concrétisation de ce projet compte tenu notamment de son potentiel en termes d’employabilité et de promotion des commerçants et petites entreprises.

Comme a précisé M. Mohamed KOUBA, DG UBCI : « Nous pensons que c’est un bel exemple de projet pilote qu’il faut multiplier dans toutes les régions de la Tunisie, pour se rapprocher des professionnels et entreprises et leur montrer qu’ils disposent de toute notre attention ».