Qui était Matthew Perry, alias "Chandler", célèbre star de Friends ?

Matthew Perry, l'acteur américain célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, est décédé le 28 octobre 2023 à son domicile de Los Angeles à l'âge de 54 ans. Il a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi par son assistant. Les enquêteurs n'ont pas encore pu établir la cause exacte de son décès, mais la police indique qu'aucune drogue n'a été retrouvée à proximité.

Matthew Perry a lutté contre de multiples addictions pendant des années, notamment aux analgésiques et à l'alcool, et avait fréquenté des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises. Dans ses mémoires publiées en 2022, il avait avoué avoir subi 65 séances de désintoxication, dépensant plus de 9 millions de dollars. Il avait également frôlé la mort en 2019, après une perforation gastro-intestinale due à son usage d'opiacés.

Matthew Perry a connu une carrière prolifique à la télévision et au cinéma. Il a été nominé pour un Emmy Award pour son rôle dans Friends et a également joué dans des films tels que "Coup de foudre et Conséquences", "Un de trop" et "Au service de Sara". Il a aussi publié des mémoires sur la série Friends et sa lutte contre la toxicomanie en 2021.

Le décès de Matthew Perry a été un choc pour ses fans et pour l'industrie du divertissement en général. Sa carrière a été marquée par des hauts et des bas, mais il restera dans les mémoires comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération.