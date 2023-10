Météo Tunisie : baisse des températures, orages et pluies éparses

L'Institut national de la météorologie (INM), annonce, dans son bulletin de ce mercredi 25 octobre 2023, des pluies éparses et orageuses qui se poursuivent aujourd’hui dans le nord du pays, incluant progressivement le centre puis les côtes du sud-est dans la nuit, avec possibilité de chute de grêle par endroits.

L’activité des vents impose la vigilance à proximité des côtes nord. La mer est très agitée au nord et agitée à l'est du pays.

La température maximale varie aujourd’hui entre 23°C et 27°C dans le nord, les hauteurs et les côtes et entre 28°C et 33°C dans le reste des régions.

M.B.Z