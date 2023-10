Ouverture de « Mall of Sfax » : un univers de vie, de loisirs, de culture et de détente

Après plus de trois ans de travaux de réalisation auxquels ont participé plus de 80 entreprises tunisiennes, Mall of Sfax ouvrira ses portes au public le jeudi 26 octobre 2023.

Avec 130 boutiques et restaurants, un hypermarché de 8.000 m2, des espaces de détente pour les familles dont une aire de jeux pour enfants de 2.000 m², un showroom automobile multi-marques et un complexe de salles de cinéma, Mall of Sfax sera un lieu de vie, de convivialité, de culture et de détente.

Situé sur l’axe principal de la ville de Sfax, ce projet ambitieux et volontariste est conforme aux dernières tendances en matière d’expérience des visiteurs et vient faire évoluer les standards du shopping et des loisirs en Tunisie.

Projet leader et structurant, Mall of Sfax vient ainsi participer à la promotion d’une nouvelle dynamique de développement de Sfax ainsi que celui de toute la région du centre et du sud de la Tunisie.

« Mall of Sfax », un lieu de vie et un espace de shopping accueillant

Déployé sur deux niveaux, Mall of Sfax fait la part belle à l’élément végétal dans le traitement architectural et paysager. L’eau est aussi largement présente à travers un large plan d’eau, alliant esthétique et responsabilité environnementale.

Avec une surface commerciale de 50.000 m² répondant aux standards internationaux, le Mall offrira une galerie marchande de 110 boutiques présentant les meilleures enseignes nationales et internationales. Le Mall offrira aussi le premier hypermarché de la région, avec un concept innovant et une avenue dédiée à la restauration avec plus de 20 restaurants rapides et à thèmes. Le Mall va aussi proposer des espaces de détente pour les familles, animés d’une riche programmation culturelle et événementielle tout au long de l’année, une aire de jeux pour enfants et un complexe de salles de cinéma (en cours de finition).

De nombreux services seront proposés, avec notamment le Wifi gratuit, des agences bancaires, la poste, un bureau de change, une salle de prière, un pressing, un fleuriste et un service d’accueil.

Pour faciliter le confort de ses clients, le centre offrira aux visiteurs un vaste parking gratuit de 2 500 places avec bien évidemment des places réservées aux véhicules des personnes à mobilité réduite.

Ce projet, réalisé grâce à un investissement exclusivement tunisien, va générer plus de 2 000 emplois. Il aspire au renforcement de l’écosystème de la région et le renforcement d’une dynamique de développement responsable, positive et vertueuse.