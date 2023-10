Israël appelle à la démission d’António Guterres

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a appelé, mardi 24 octobre 2023, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à démissionner de son poste, à la suite de son discours prononcé lors du Conseil de sécurité des Nations Unies où il a jugé important de « reconnaître que les attaques du Hamas s'étaient produites dans le contexte d'une occupation étouffante de 56 ans ».







L’ambassadeur israélien a indiqué : « Le secrétaire général de l'ONU est déconnecté de la réalité et doit démissionner ‼️ Aujourd'hui, je me suis tenu à l'entrée du Conseil de sécurité avec les familles des personnes enlevées et j'ai appelé le Secrétaire général à démissionner. Un secrétaire général qui cherche une justification au terrible massacre commis chez nous ne peut pas rester à son poste. Chaque jour où il continue à occuper ce poste est une honte et prouve que l’ONU n’a pas le droit d’exister ! »

מזכ״ל האו״ם מנותק מהמציאות וחייב להתפטר‼️

עמדתי היום בכניסה למועצת הבטחון יחד עם משפחות החטופים וקראתי למזכ״ל להתפטר.

מזכ״ל שמחפש צידוק לטבח הנורא שבוצע בנו לא יכול להישאר בתפקידו. כל יום מעכשיו שהוא ממשיך בתפקידו הוא ביזיון ומוכיח שלאו״ם אין זכות קיום!

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 24, 2023





António Guterres a affirmé dans son discours qu’« aucune partie à un conflit armé ne peut se considérer au-dessus du droit international » et que « même la guerre a des règles ». « Nous devons exiger de toutes les parties qu'elles respectent leurs obligations en vertu du droit humanitaire international, qu'elles veillent constamment à épargner les civils dans la conduite des opérations militaires, qu'elles respectent et protègent les hôpitaux et qu'elles respectent l'inviolabilité des installations de l'ONU qui abritent aujourd'hui plus de 600.000 Palestiniens » a-t-il ajouté.





S.H