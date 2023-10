Associations et syndicats cinématographiques : non à l'annulation des JCC !

Imprimer





Plusieurs associations et syndicats du secteur cinématographique ont tenu, mardi 24 octobre 2023, une réunion à l’issue de laquelle ils ont annoncé leur refus catégorique de la décision du ministère des Affaires culturelles d’annuler la 34e session des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).





« Suite à la décision inattendue d'annuler la 34e session des Journées Cinématographiques de Carthage, nous, représentants des associations et syndicats ainsi que partenaires du secteur cinématographique, réunis aujourd'hui mardi 24 octobre 2023 au Colisée, salle historique du festival, déclarons notre refus catégorique face à cette décision unilatérale et arbitraire annoncée sans aucune concertation avec les structures professionnelles concernées.

Cette grave décision est susceptible de générer des préjudices irréversibles et d'hypothéquer l'avenir du cinéma national en nuisant considérablement à son aura et au rayonnement du festival, tant sur le plan arabe et africain qu’international. Nous rappelons à cette occasion que le festival constitue un podium pour valoriser les cinéastes arabes et africains et qu'il a toujours été un pôle et un symbole du cinéma libre et militant dans la région du Sud.

Aussi, nous exigeons de l'autorité de tutelle de revenir immédiatement sur cette décision précipitée relative à l'annulation du festival et de prendre d'urgence les mesures nécessaires afin d'organiser cette 34e édition dans les plus brefs délais et ce, avant la fin de l'année 2023.





Vivent les Journées Cinématographiques de Carthage libres et militantes !

Gloire aux martyrs palestiniens !

Liberté au peuple palestinien ! »





Les signataires de ce communiqué sont :





Syndicat indépendant des réalisateurs-producteurs (SIRP)

La Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC)

La Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA)

Association des Cinéastes Tunisiens Indépendants (ACTI)

Association des réalisateurs de films Tunisiens (ARFT)

Association Tunisienne de la Promotion de la Critique Cinématographique (ATPCC).





Le 19 octobre, le ministère des Affaires culturelles a décidé d’annuler la 34e édition des JCC, « en signe de solidarité avec le peuple palestinien frère, compte tenu de la situation humanitaire préoccupante à Gaza et dans tous les territoires palestiniens occupés à cause des attaques sionistes ».

Des internautes, anonymes et personnalités publiques, ont été choqués d’apprendre qu’un festival, aussi prestigieux de surcroit, est annulé avec le motif de « solidarité avec les Palestiniens » alors qu'ils estiment, au contraire, que c'est dans ce contexte de guerre qu’il est important et salutaire de se tourner vers la culture.











S.H