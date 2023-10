Douze présumés terroristes arrêtés à Zaghouan

Les unités de lutte contre le terrorisme à Zaghouan, ont effectué une opération qui a conduit au démantèlement d’une cellule terroriste.

Douze individus ont été arrêtés, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, publié ce mardi 24 octobre 2023. Ils planifiaient de commettre des actes terroristes.

Le département a précisé que les individus en question, des salafistes originaires d’El Fahs, organisaient régulièrement des réunions et étaient surveillés par les unités antiterroristes. Après coordination avec le Parquet de Zaghouan et obtention des autorisations légales, le plan des personnes détenues a été découvert et les unités sécuritaires ont saisi un certain nombre de téléphones portables et d'équipements électroniques.

Le dossier a été transféré au Pôle antiterroriste du Tribunal de première instance Tunis 1, pour soupçons de formation d'alliance en vue de commettre des actes terroristes. L’enquête est toujours en cours.

M.B.Z