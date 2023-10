Météo Tunisie : pluies éparses et orageuses attendues dans le nord

L’Institut national de la météorologie (INM), a annoncé, mardi 24 octobre 2023, que des pluies éparses et orageuses sont attendues, cette nuit, sur le nord, alors que le ciel sera dégagé sur le centre et le sud du pays.







Les températures se situeront entre 20 et 24 degrés, au nord et au centre et entre 24 et 28 degrés au sud. Le vent soufflera fort près des côtes nord et la mer sera très agitée au niveau des côtes nord, et agitée ailleurs.





S.H