Les entreprises industrielles s’attendent à une baisse de la production

L'Institut national de la statistique (INS) a publié les résultats de l'enquête sur la situation et les perspectives des entreprises industrielles au troisième trimestre 2023.

Le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur la situation générale dans le pays est en baisse au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, se situant à 5% contre 22% (le solde d’opinions étant la différence entre les opinions positives et les opinions négatives exprimées, ndlr). Le solde d’opinion concernant les prévisions demeure stable, se situant à 33% au quatrième trimestre 2023 contre 30% au troisième trimestre 2023.

S’agissant de la production, le solde d’opinion des chefs d’entreprise a connu une baisse passant de 18% au deuxième trimestre 2023 à -1% au troisième trimestre 2023. Et de s’attendre à une baisse en ce qui concerne les perspectives de production (16% au quatrième trimestre 2023 contre 31% au troisième trimestre 2023).

Le taux des sociétés qui ont exprimé avoir des difficultés a baissé (51,5% au troisième trimestre 2023 contre 56,9% au deuxième trimestre 2023). Les difficultés recensées par les entreprises tunisiennes sont relatives à la promotion de leurs produits, la baisse de la ainsi que liées à l'approvisionnement en matières premières.

Au niveau sectoriel, le sondage montre une baisse du solde d’opinion des chefs d’entreprise dans le secteur des industries manufacturières hormis celles des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre.

S’agissant des prévisions, on s’attend à une amélioration dans le secteur des industries agricoles, alimentaires contre une baisse dans le secteur des industries mécaniques et électroniques ainsi que les industries chimiques et les industries manufacturières. Les prévisions tablent sur la stabilité des industries de textile, habillement et cuir.

Notons dans ce cadre que l’enquête a été réalisée en du 15 août au 10 octobre 2023 sur un échantillon de 1.013 entreprises du secteur des entreprises industrielles.

I.N.