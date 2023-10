Telnet Holding : hausse des produits d’exploitation consolidés de 8,97%

Imprimer

Malgré le fait que plusieurs de ses projets sont entravés à cause de l’interdiction de voyage puis l’incarcération de son directeur général, le groupe Telnet Holding a annoncé des chiffres au vert.

Ainsi et au niveau consolidé, les produits d’exploitation ont évolué de 8,97%, passant de 41,29 millions de dinars au 30 septembre 2022 à 45 millions de dinars au 30 septembre 2023.

Le pôle recherche et développement en ingénierie produit, qui représente 86,12% des produits d’exploitation, a réalisé une augmentation de 12,28% fin septembre 2023 par rapport à un an auparavant. Une évolution qui provient de l’accroissement du volume d’affaires au niveau des activités monétique, télécom et multimédia.

Pour sa part, le pôle télécoms et intégration réseaux qui représente 1,47% des produits d’exploitation a connu une régression de 51,22% par rapport à un an auparavant.

Le pôle services PLM qui représente 12,41 % des produits d’exploitation a enregistré, quant à lui, une croissance de 2,96%.

L’EBITDA du groupe s’élève à 7,68 millions de dinars fin septembre 2023 et la marge d’EBITDA a atteint 17,06%.

Au niveau individuel, les produits d’exploitation ont évolué de 19%, passant de 7,38 millions de dinars au 30 septembre 2022 à 8,78 millions de dinars au 30 septembre 2023. L’EBITDA s’est élevé à 6,33 millions de dinars, alors que la marge d’EBITDA a atteint 72,16%.

Notons que des sources signes de foi ont révélé à Business News que plusieurs projets sont bloqués. Ainsi, le projet de nanosatellites ainsi que celui de la première astronaute tunisienne sont à l’arrêt. Idem pour le projet de création en collaboration japonais d’une unité de fabrication de drones.

Rappelons que l’homme d’affaires et directeur général de Telnet Holding, Mohamed Frikha a été arrêté, le 12 septembre 2023. Il est suspecté, entre autres, d’avoir bénéficié gratuitement du kérosène pour les besoins de sa compagnie aérienne Syphax Airlines.

La société s’est expliquée sur le volume de ses transactions financières avec la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP). Elle avait indiqué que sur plusieurs années, le montant a dépassé les soixante millions de dinars. Et de souligner qu’elle avait payé une bonne partie de ses dues à la société pétrolière et qu’il ne reste que 19 millions de dinars. Cette somme a été rééchelonnée dans le cadre du programme de sauvetage de la société, approuvé par la justice tunisienne.

I.N.