Kaïs Saïed s’offre un bain de foule à El Mnihla et Intilaka

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu dans la soirée du lundi 23 octobre 2023 dans les quartiers d’Intilaka et El Mnihla, où il a rencontré des groupes de citoyens et a écouté leurs préoccupations et leurs aspirations.

Le président de la République a inspecté la présence du pain dans une boulangerie du quartier. Par la suite, il a sillonné les rues tout en échangeant avec les citoyens des slogans de soutien au peuple palestinien.

Le président de la République a souligné que "les traîtres et les personnes traitant avec l’entité sioniste n’ont pas leur place en Tunisie”, rappelant que "des pays qui prétendent la protection des droits et des libertés sont complices des atrocités commises par l’occupant".





Discutant avec un nombre de citoyens à propos des leurs difficultés, Kaïs Saïed a indiqué que la solution ne peut être que collective et que tout sera possible lorsque la Tunisie récupérera ses richesses spoliées.









S.H