Nemsia, aides pour la Palestine, Amnesty… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 23 octobre 2023 :

Nemsia : les prêts intérieurs sont indispensables en raison de l'impossibilité d'emprunter à l'étranger

La ministre des Finances, Sihem Nemsia a indiqué que la Tunisie était dans l’obligation de recourir à des prêts intérieurs en raison de l’impossibilité de contracter des prêts étrangers. Plusieurs bailleurs de fonds étrangers ont exigé la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI). S’exprimant le 23 octobre 2023 durant une plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Sihem Nemsia a indiqué que le projet de loi soumis au vote et portant sur l’obtention d’un prêt syndiqué en devise auprès des banques tunisiennes avait été évoqué lors de la présentation du budget de l'année 2023.

Mohamed Ben Youssef : les aides tunisiennes ont été réceptionnées par les Palestiniens

L’ambassadeur de Tunisie en Egypte, Mohamed Ben Youssef, a indiqué que les aides tunisiennes à destination de la Palestine ont été acheminées vers Gaza à la date du 22 octobre 2023. S’exprimant le 23 octobre 2023 durant « Sbeh Ennes » de Jihen Miled sur Mosaïque Fm, Mohamed Ben Youssef a précisé que les aides en question étaient arrivées sur le territoire égyptien depuis près d’une semaine. Elles avaient été chargées à bord d’un camion à la date du 21 octobre 2023 en attendant l’autorisation d’être déplacées vers le territoire palestinien.

Amnesty : la proposition de loi portant sur les associations est une condamnation à mort de la société civile

Amnesty International a considéré que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) devait refuser d’adopter le projet de loi portant sur la société civile et les associations en raison des restrictions et de menaces qu’il comporte. Dans un communiqué du 23 octobre 2023, Amnesty International a rappelé qu’une proposition de loi portant sur les associations avait été déposée auprès de l’ARP par dix élus. Le texte comporte plusieurs restrictions inutiles et non conformes à la création, aux activités et aux financements des composantes de la société civile. L’ONG a considéré que la proposition de loi menaçait l’indépendance de ces organisations en permettant au gouvernement de s’immiscer dans leurs affaires.

Brahim Bouderbala en visite en Algérie

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, effectuera une visite officielle en Algérie à la tête d'une délégation parlementaire, sur invitation du président de l'Assemblée populaire algérienne, Ibrahim Boughali, du 24 au 27 octobre 2023. Selon un communiqué rendu public par le Parlement, "cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre les deux peuples tunisien et algérien". Elle sera l'occasion d'examiner les moyens de renforcer davantage la coopération parlementaire entre les deux pays, contribuant ainsi au renforcement des liens de fraternité et de coopération bilatérale dans divers domaines.

Nabil Ammar : l’Europe veut que la Tunisie fasse le gardien et accueille les migrants !

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a donné, à Londres, une interview au journal « Al Majalla », parue ce lundi 23 octobre 2023. Le ministre a été interrogé sur de nombreux sujets, dont l’affaire des soixante millions d’euros rendus à l’Union européenne. Il a répondu au journaliste Ibrahim Hamidi en ces termes : « Le 16 juillet à Carthage, nous avons signé un protocole d'accord sur insistance des dirigeants européens, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni…