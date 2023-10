Commémoration du 10e anniversaire du décès de Socrate Cherni

La cérémonie de commémoration du 10e anniversaire du décès du martyr Socrate Cherni a été organisée ce lundi 23 octobre 2023 . Elle a été présidée par le chargé de la direction du gouvernorat du Kef, Nizar Jamaoui, en présence de plusieurs personnalités, dont le chef de district de la Garde nationale, le chef de district de la sécurité nationale, ainsi que les parents du martyr et d'autres membres de la famille.

La cérémonie a démarré avec le salut au drapeau national et le chant de l'hymne national à l'école du martyr, située au Kef Ouest.

Le cortège s'est dirigé vers le cimetière Ben Anine, où la Fatiha a été récitée, des versets du Coran ont été lus et des gerbes de fleurs déposées sur la tombe du martyr.

Les personnes présentes se sont rendues par la suite à la maison de la famille du martyr pour leur exprimer la solidarité de l'État envers les familles des martyrs.





C’est lors du combat de Sidi Ali Ben Aoûn, à Sidi Bouzid, que Imed Hizi, chef de l’unité anti-terroriste, Socrate Cherni, premier lieutenant, Mohamed Marzouki et Anis Salhi, premiers caporaux et Ridha Nasri et Tahar Chebbi, caporaux de la Garde nationale, ont été assassinés, le 23 octobre 2013, dans une embuscade tendue par des terroristes d’Ansar al Chariâa contre leur patrouille.









S.H