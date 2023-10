Kamel Feki s'entretient avec son homologue italien Matteo Piantedosi

Un entretien téléphonique s’est tenu, lundi 23 octobre 2023, entre le ministre de l'Intérieur Kamel Feki et le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi, où les deux hommes ont évoqué « la réalité et les perspectives de coopération ainsi que les programmes de partenariat liant les deux structures des deux pays, notamment dans les domaines de la migration et du crime organisé ».

À cette occasion, les deux parties ont réitéré leur volonté de consolider davantage leurs relations. Ils ont aussi passé en revue les efforts déployés par les deux parties pour soutenir les capacités des unités sécuritaires dans la lutte contre les réseaux actifs dans le domaine de la traite humaine et l'organisation de la migration irrégulière.

Les deux ministres, précise un communiqué, ont salué les résultats accomplis dans ce domaine ainsi que les progrès enregistrés dans la réalisation des projets convenus entre les deux parties.

I.N.