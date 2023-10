Des barrages d’eaux souterraines pour lutter contre le stress hydrique

Le directeur au cabinet du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, Rafik Aini, a annoncé, lundi 23 octobre 2023, que le ministère envisageait la création de barrages d’eaux souterraines pour lutter contre le stress hydrique.

Le responsable a expliqué, dans une intervention téléphonique dans la matinale de Mosaïque FM, que la construction de ces barrages devrait démarrer en 2035 pour ainsi éviter l’évaporation d’une partie des réserves hydriques et préserver une bonne qualité de l’eau.

Selon Rafik Aini, un million de mètres cubes d’eau s’évaporent du fait du changement climatique. Il a rappelé que la Tunisie avait enregistré une hausse moyenne des températures de 1,5°. Cette moyenne passe à 2° à Kairouan dans le centre du pays.

La rareté des précipitations met le pays à rude épreuve. Le taux de remplissage des barrages est au plus bas et ceux qui en souffrent le plus sont les barrages du Cap Bon où la majorité des terres cultivées sont irriguées.

Face à la succession des épisodes de sécheresse et la pénurie d’eau, le ministère de l’Agriculture a mis un plan d’austérité hydrique. Il s’agit d’un système de roulement conjoncturel pour l’approvisionnement en eau potable.



N.J.