Amen Bank affiche un PNB en hausse de plus de 9%

Imprimer

Le produit net bancaire (PNB) d’Amen Bank a connu une hausse de 9,1% aux neuf premiers mois de 2023 par rapport à un an auparavant, passant ainsi de 368,42 millions de dinars fin septembre 2022 à 401,89 millions de dinars fin septembre 2023, d’après un communiqué boursier de la banque.

Les dépôts et avoirs de la clientèle sont passés de 7,03 milliards de dinars au 30 septembre 2022 à 7,52 milliards de dinars au 30 septembre 2023 (+7,1%), alors que les crédits à la clientèle, nets des provisions et des agios réservés, sont passés de 6,66 milliards de dinars à 6,94 milliards de dinars (+4,2%), pour cette période en comparaison avec un an auparavant.