Nous et eux

Par Mohamed Mehdi Soufargi*

Dans l’enchainement des évènements internationaux de ces derniers temps, de la crise migratoire en méditerranée et en Amérique du nord à la guerre contre les Palestiniens en passant par la guerre en Ukraine et la crise taiwanaise, les gouvernements occidentaux ont montré une solidarité contre tout ce qui n’est pas occidental.

De gauche à droite, les gouvernements (et non pas les peuples) de l’Occident n’a de cesse de monter une hostilité agressive et belliqueuse à peine voilée envers tous les peuples et les États de la planète y compris envers le Sud Global. Les gouvernements de l’Occident fait bloc uni. Uni dans le racisme, la xénophobie, l'islamophobie et la violation du droit international. Les exemples sont hélas nombreux et cette politique est quasi systématique.

Devant un tel constat irréfutable que faire ?

Les actions du monde non-occidental peuvent être nombreuses, concertées ou individuelles.

Ces mesures, orientations et politiques publiques se divisent en des mesures actives, passives et punitives.

Tout d’abord, il faut mettre en exergue que l’Occident est un monde décadent économiquement, stratégiquement et politiquement. Sa force diminue ainsi que son influence au niveau international et interne, les statistiques et les réalités le démontrent sans grande difficulté.

Et certains pourraient dire à juste titre que c’est pour cela qu’il devient agressif envers tout ce qui n’est pas judéo-chrétien et non occidental. En effet, le piège de Thucydide se referme autours de lui.

Ensuite, une multiplication et un approfondissement des partenariats sud-sud est nécessaire dans tous les domaines y compris économique et militaire pour écarter graduellement un Occident devenu beaucoup trop encombrant.

Ensuite, une marche forcée de dé-occidentalisation doit être entamée dans tous les domaines y compris une dédollarisation du commerce et un retrait progressif, mais définitif des institutions de Bretton Woods symbole d’une époque révolue.

Une ouverture plus active vers les BRICS+ et enfin s’il le faut des sanctions économiques envers les acteurs politiques et économiques occidentaux dans les cas conflictuels.

Les derniers évènements un peu partout dans le monde ont l’allure d’une insurrection internationale contre l’ordre occidental établi depuis au moins trois siècles.

Le monde est en train de changer et c’est durant ce changement des rapports des forces qu’il est le plus instable. Un rapport des forces plus équilibré en faveur du reste du monde est le meilleur moyen de garantir une stabilisation internationale à terme.

*Maître assistant en Droit public

*Expert en géopolitique

*Ancien Doyen