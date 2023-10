Tunisie - Le prix des œufs a-t-il vraiment augmenté ?

De nombreux internautes ont partagé, depuis le 16 octobre 2023, des publications concernant la hausse des prix du poulet et des œufs en Tunisie. Ceci a suscité la colère des Tunisiens qui ont exprimé leur désapprobation de cette décision, soulignant que le pourvoir d’achat ne fait que s’éroder. « Comment peut-on augmenter le prix des œufs et du poulet alors que les salaires des citoyens n'ont pas augmenté ? », a commenté l'un des internautes. « Pourquoi cette augmentation intervient-elle à un moment où les citoyens font face à des difficultés sociales et économiques ? », dénonce un autre internaute.

En enquêtant sur la source de l’information, nous avons découvert qu'elle avait été diffusée sur une page « Tunimedia » et indiquait une augmentation « fulgurante » des prix du poulet et des œufs. La page a précisé que la source était l'Observatoire national de l'agriculture.

En contactant cet observatoire, il nous a été confirmé que l’information était vraie. En effet, les prix de la viande blanche, c'est-à-dire du poulet, ont augmenté en Tunisie en septembre 2023 de 21,5 % par rapport à août 2023. « On a enregistré une hausse des prix des œufs, passant d'environ 1,2 dinars pour quatre œufs à plus de 1,3 dinars. Le prix d'un kilogramme de viande de poulet est également passé de 5,4 dinars à 6 dinars. », affirme l'Observatoire national de l'agriculture.

Le prix de trente œufs était d'environ 10,69 dinars en 2020, puis le prix a changé deux fois en 2022, passant de 11,55 dinars à 12,44 dinars. En 2023, le prix est d'environ 13,65 dinars.

Notons que le taux d'inflation en Tunisie a enregistré une augmentation de 9,3 %, en raison de l'accélération de l'augmentation des prix entre les mois d'août et de juillet 2023 par rapport à la même période de l'année précédente. De plus, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 15,3 % selon les données publiées par l'Institut national de la statistique.

