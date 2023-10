Hatem Mziou au sujet de l’initiative de dialogue national : le temps ne s’y prête plus

C’en est fini de l’initiative de dialogue national qu’avait prévu les organisations nationales, a laissé entendre le bâtonnier Hatem Mziou, mardi 17 octobre 2023.

Invité de Hatem Ben Amara dans la matinale de Jawhara FM, il a expliqué que cette initiative avait été élaborée dans un contexte particulier marqué par une crise socio-économique et la dissolution du Parlement. Le temps ne s’y prête plus, selon le bâtonnier.

Rappelant que le président de la République a refusé cette initiative, il a avancé que le quartet n’hésiterait pas à jouer son rôle en tant que force de proposition.

Début 2023, le quartet composé de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Ordre national des avocats tunisiens (Onat), la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et le Forum tunisienne pour les droits économiques et sociaux (FTDES), a conduit plusieurs concertations dans le but d’aboutir à un dialogue national.

Le quartet envisageait, alors, de lancer une initiative à trois dimensions (politique, économique et sociale), qui pourrait se concrétiser sous la forme d’un dialogue national fédérateur pour résoudre la crise multidimentionnelle dans le pays.

N.J.