Lancement de la deuxième phase du projet de réhabilitation des écoles par Enda

En cohérence avec sa mission qui consiste à œuvrer pour un changement sociétal positif en faveur des populations vulnérables à travers l’inclusion économique, financière et socioculturelle, Enda s’est résolument engagée en faveur d’une éducation inclusive de qualité.

L’introduction du programme Aflatoun et de ses clubs depuis 2013, et plus récemment le projet de réhabilitation des écoles les plus touchées par la détérioration des infrastructures et des conditions de la vie scolaire sont les principales initiatives prises par Enda dans ce cadre, apportant ainsi son appui et son soutien aux efforts déployés par l’Etat dans ce secteur.

Pour ce faire, Enda a mis en œuvre des services financiers fournis par Enda Tamweel pour prendre en charge le coût des travaux de réhabilitation des écoles, lequel s’élève à 5 millions de dinars, et par des services non financiers d’Enda inter-arabe via le programme « Aflatoun ».





Le projet de réhabilitation des écoles se poursuit…

En octobre 2023, Enda a donné le coup d’envoi de la deuxième phase de son projet de réhabilitation des écoles. Une phase qui survient suite à une première étape initiée en 2022. Ainsi, entre 2021 et 2022, Enda a pris en charge la remise à neuf de 22 établissements scolaires dans 22 gouvernorats en faisant prévaloir les régions les moins favorisées. 30 établissements scolaires seront pris en charge en 2023 adoptant la même logique.

Enda, un engagement déterminé pour une meilleure qualité de l’éducation

C’est dans cette perspective que Enda a mis en place de nombreux dispositifs pour prévenir l’abandon scolaire, soutenir l’apprentissage à l’école et rénover les établissements scolaires que ce soit à travers des programmes d’éducation financière et sociale à l’instar des clubs « Aflatoun » pour l’enfance destinés à éveiller la conscience citoyenne des enfants et à leur inculquer la culture entrepreneuriale ou par le biais de services financiers comme le prêt Tâalim dédié à la couverture des frais de scolarité pour les familles nécessiteuses.

Une collaboration institutionnelle porteuse : signatures de conventions avec le ministère

Afin de mener ces initiatives dans les meilleures conditions avec toutes les parties prenantes, Enda a signé des conventions avec le ministère de l’éducation nationale pour la réhabilitation des écoles et pour le déploiement du programme Aflatoun dans toutes les écoles publiques. Cette année 2023, Enda a mis l’accent cette sur la digitalisation apportant ainsi sa touche en matière de réduction de la fracture numérique.

Lancement officiel de la deuxième étape de réhabilitation des écoles

Pour marquer le coup d’envoi officiel de la campagne, une visite a été effectuée à l’école Sidi Youssef dans la délégation de Aïn Drahem au gouvernorat de Jendouba.

Petite ville du nord-ouest du pays, Aïn Drahem a connu une forte paupérisation ces dernières années et pâtit fortement du phénomène d’abandon scolaire.

Après plusieurs semaines, voici l’école Sidi Youssef sous un nouveau jour. Le chantier de rénovation, lancé en août 2023 a inclus des travaux de réinstallation de blocs sanitaire, de clôture et de peinture. Tout a été conçu pour le bien-être et la sécurité des élèves et du personnel de l’école.

« Offrir à tous les élèves un cadre de vie propice et favorable à l’apprentissage est le premier préalable à une éducation de qualité. L’école Sidi Youssef a souffert de nombreuses difficultés. Il va sans dire que ces travaux auront un impact positif sur le moral des élèves et leur volonté à poursuivre les cours. », a déclaré Fethi Azizi, Directeur de l’école.

« L’éducation est l’essence de développement de toute société, c’est par elle qu’on élève les générations futures. L’initiative que nous engageons démontre que l’éducation occupe place prépondérante dans nos stratégies. Nous sommes fiers d’apporter notre pierre à l’édifice et de nous associer aux efforts de l’État dans ce choix d’envergure. L’éducation doit être une préoccupation de toute la société. Nous nous y engageons de toutes nos forces. », a affirmé pour sa part Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel.

Ancrée dans une démarche de responsabilité sociétale, Enda s’est résolument engagée en faveur de l’éducation comme étant une priorité afin que chacun, notamment les plus vulnérables réalisent leur droit à une éducation de qualité.