La Colombie exhorte l’ambassadeur israélien à quitter le pays

Imprimer

Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leyva, a publié, lundi 16 octobre 2023, un tweet où il exhorte l’ambassadeur israélien à Bogota, Gali Dagan, à « s’excuser et partir ».

Il a souligné qu’ « aucune personne sensée ne peut applaudir la politique de la terre brûlée, d'où qu'elle vienne », et que la réaction de l’ambassadeur israélien aux propos du président Gustavo Petro est d'une « grossièreté insensée ».

À l’origine de ce tweet incendiaire, les réactions aux propos du président colombien Gustavo Petro sur la guerre en Palestine. Ce dernier a, en effet, condamné les attaques menées par Tsahal contre les civils à Gaza et appelé à un cessez-le-feu immédiat estimant qu’un « traité de paix fondé sur l'idée de deux États libres : Israël et la Palestine est impératif ».

Gustavo Petro a, en effet, écrit sur son compte X (ex- Twitter) : « Si les relations étrangères avec Israël doivent être suspendues, nous les suspendons. Nous ne soutenons pas le génocide (…) On n’insulte pas le président de la Colombie (…) Un jour, l'armée et le gouvernement israéliens nous présenteront leurs excuses pour ce que leurs hommes ont fait sur notre terre en déclenchant un génocide. Je les embrasserai et pleurerai les meurtres d'Auschwitz et de Gaza, ainsi que l'Auschwitz colombien. Hitler sera vaincu pour le bien de l'humanité, de sa démocratie, de la paix et de la liberté dans le monde ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a jugé les déclarations de Gustavo Petro, « hostiles et antisémites ». Un communiqué du ministère a précisé que les déclarations du président colombien ont été « accueillies en Israël avec stupeur », qu’Israël condamne ces déclarations « qui témoignent d'un soutien aux atrocités commises par les terroristes du Hamas ». Le département a ensuite précisé qu’ « en réponse, Israël a décidé, dans un premier temps, d'interrompre les exportations matériel militaire vers la Colombie ».

M.B.Z