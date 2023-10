Nabil Ammar en visite de deux jours à Alger

Imprimer

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, effectue les 16 et 17 octobre 2023 une visite à Alger afin de présider la délégation tunisienne qui participera aux travaux de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d’Europe du nord et d’Afrique.

Ce forum sera l’occasion d’aborder les questions régionales et continentales d’intérêt, indique un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères. Il s’agit, précise le même communiqué, de discuter de la thématique de l’éducation en Afrique, de la promotion de l’Agenda de paix et de sécurité en Afrique et du renforcement de la coopération multilatérale de manière à contribuer à relever les défis auxquels fait face le continent africain ainsi que des perspectives de la consolidation du partenariat entre l’Afrique et les pays nordiques et notamment les investissements dans le continent.

Nabil Ammar doit aussi s’entretenir avec ses homologues africains et nordiques des perspectives du renforcement des relations bilatérales ainsi que des divers points inscrits à l’ordre du jour de la session.

M.B.Z