Haydée Tamzali à l’honneur sur l’affiche officielle de la 34e édition des JCC

Sur l’affiche officielle de la 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), trône le portrait de la première femme du cinéma tunisien, Haydée Tamzali, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué sur la page du festival.

La 34e édition des JCC se tient du 28 octobre au 4 novembre 2023.

« Haydée Tamzali, fille du pionnier du cinéma tunisien Samama Chikli est la première femme actrice, scénariste, et monteuse en Tunisie et dans le monde arabe. », précise-t-on dans le communiqué rappelant qu’elle a « écrit les premières scènes de fiction du cinéma tunisien et a été la première actrice et vedette des tous premiers films de l’histoire du cinéma tunisien ».

Le portrait de Haydée Tamzali se veut également, « un hommage à tous les professionnels du cinéma tunisien, femmes et hommes, qui ont remarquablement contribué à la création d’une riche mémoire cinématographique datant d’un siècle », a-t-on souligné.

N.J.