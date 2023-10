Championnat arabe de natation : la participation de l’équipe tunisienne compromise par manque d'argent

La participation de l’équipe nationale tunisienne de natation au Championnat arabe, qui se déroulera à Abou Dhabi du 27 au 30 octobre courant, serait compromise. Cette incertitude serait liée aux difficultés financières, a révélé, lundi 16 octobre 2023, la porte-parole de la Fédération tunisienne de natation, Houda Jrad, à la Tap.

Selon cette même source, la participation à cette compétition est tributaire du versement d'un soutien financier par l'autorité de tutelle. Et d’affirmer que la fédération espère toujours y participer. Elle a préparé à cet effet un dossier qui comprend une liste de treize nageurs et nageuses prometteurs capables de briller au Championnat arabe et de monter sur le podium.

Rappelons dans ce cadre, que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, n’a pas hésité à attribuer les exploits de Ayoub Hafnaoui dans le Championnat du monde à son ministère. Le Tunisien avait réussi l’exploit de devenir le champion du monde des 1.500 mètres nage libre et des 800 mètres outre le titre de vice-champion du monde dans le 400 mètres nage libre.

Aujourd’hui, le ministère est aux abonnés absents. Il faut dire que quoi qu’on dise pour rassurer les Tunisiens, la situation financière du pays est extrêmement délicate. Et le gouvernement est en train de rationaliser tant bien que mal les dépenses, notamment celles impliquant des sorties de devises, d’où le récent record de 120 jours d’importation d’avoirs en devises.

I.N.