Rassemblement de soutien au peuple palestinien devant le siège du SNJT

Des journalistes, des activistes, des syndicalistes, des élus et des personnalités publiques ont participé, lundi 16 octobre 2023, à un rassemblement de solidarité envers le peuple palestinien tenu devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

D’après un communiqué publié à la même date, le rassemblement a eu lieu suite à l’appel lancé par le SNJT. Les participants ont manifesté leur soutien au peuple palestinien et ont condamné les attaques israéliennes contre un peuple désarmé. Ils ont insisté sur le droit du peuple palestinien de fonder son propre État sur l’intégralité du territoire palestinien et sur le soutien à la résistance palestinienne.













Le rassemblement est revenu sur les différentes initiatives arabes ayant cherché à isoler la résistance palestinienne et à blanchir Israël des crimes commis par des moyens militaires, diplomatiques ou encore médiatiques. L’ambassadeur de la Palestine en Tunisie, Hayel Al Fahoum était parmi les participants.

Plus de dix journalistes palestiniens ont trouvé la mort depuis le début des bombardements de Tsahal sur la bande de Gaza. Par ailleurs, le bilan des victimes civiles à Gaza et en Cisjordanie a atteint 2800 morts et plus de 9000 blessés.

S.G

crédit photo : SNJT