Mohammad Mohammad remet une copie de ses lettres de créance à Nabil Ammar

Le nouvel ambassadeur de Syrie en Tunisie, Mohammad Mohammad, a présenté, ce lundi 16 octobre 2023, une copie de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar.

Nabil Ammar a exprimé au nouvel ambassadeur syrien la disposition du ministère à fournir toutes les conditions pour faciliter sa mission en Tunisie dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples frères.

Mohammad Mohammad a prêté serment, lundi 2 octobre 2023, devant le président syrien Bachar al-Assad, selon une dépêche de l’agence de presse syrienne Sana.

La même source a indiqué que le président al-Assad a ensuite reçu l’ambassadeur pour lui donner ses directives et lui souhaiter plein succès dans sa mission.

Lors d’un entretien téléphonique en juillet 2023, le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés Fayçal Al-Meqdad avait indiqué à son homologue tunisien Nabil Ammar, que la Syrie avait décidé la réouverture prochaine de son ambassade en Tunisie.

Rappelons que début février 2023, le président de la République Kaïs Saïed avait décidé d'élever la représentativité diplomatique tunisienne en Syrie. Une décision qui intervient suite au violent séisme qui a touché la région (Syrie et Turquie) qui avait fait plus de 45.000 morts. Le chef de l’État avait alors ordonné d'envoyer une aide urgente à la Syrie et à la Turquie.

Puis en mars dernier, le chef de l’État avait exprimé sa volonté de nommer un ambassadeur de la Tunisie en Syrie assurant que rien ne pouvait justifier cette absence.

En février 2012 sous la gouvernance de la Troïka, la Tunisie avait décidé l’expulsion de l'ambassadeur syrien à Tunis, en protestation contre un bombardement ayant visé la ville de Homs. Une décision qui a été contrée par la réciprocité quelques jours plus tard, les autorités syriennes réclamant la fermeture de l’ambassade de Tunisie à Damas.

M.B.Z