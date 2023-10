L'ambassadeur de Tunisie au Caire : les négociations se poursuivent pour ouvrir le couloir humanitaire vers Gaza

L'ambassadeur de Tunisie au Caire, Mohamed Ben Youssef, est intervenu, lundi 16 octobre 2023, dans l’émission « Sbeh Enness » diffusée sur les ondes de Mosaïque FM.

Au micro de Jihen Miled, il a indiqué que l’avion militaire tunisien, chargé d’aides au profit du peuple palestinien, a atterri hier au Caire aux environs de 14 heures et que la cargaison a été déchargée et entreposée avec le reste des aides arrivées d’autres pays « en attendant l’ouverture d’un couloir pour les acheminer vers Gaza ».

« Des négociations sont en train d’être menées et il est attendu qu’on arrive à une solution. Mais pour l’heure, il n’y a encore rien d’officiel. Nous attendons qu’on nous informe des mesures à suivre, il est probable que ce soit un couloir humanitaire via Rafah, mais ce n’est pas encore officiel », a souligné l’ambassadeur.

Il a ajouté que d’autres avions tunisiens sont attendus au Caire, pour apporter les aides acheminées par le Croissant rouge, précisant qu’à l’heure actuelle la priorité a été donnée aux produits médicaux.

Un avion a décollé dimanche matin, 15 octobre 2023, de la base militaire de l’Aouina chargé de produits alimentaires et de médicaments au profit du peuple palestinien, en présence du ministre conseiller auprès du président de la République Mustapha Ferjani et du président du Croissant rouge tunisien Abdellatif Chabou.

Cette première cargaison, chargée d'environ douze tonnes, s'inscrit dans le cadre des consignes du président de la République données le 9 octobre 2023 pour plusieurs institutions de l'État et le Croissant Rouge tunisien afin de soutenir la population en Palestine.

Un communiqué de la présidence de la République indiquait hier que d'autres vols seront organisés, prochainement, dans le cadre du soutien constant et inconditionnel de la Tunisie au peuple palestinien.

M.B.Z