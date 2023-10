Antonio Tajani à Tunis vendredi 20 octobre

Imprimer

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, sera à Tunis vendredi 20 octobre. Il l’a annoncé, dans un tweet posté hier, dimanche 15 octobre 2023.

« J'ai eu un entretien avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar. Nous avons convenu de la nécessité d’œuvrer pour la paix et la stabilité régionales, en mettant en place des couloirs humanitaires pour protéger les plus faibles, en commençant par les femmes et les enfants. Je serai à Tunis vendredi », a écrit le ministre italien.

Antonio Tajani, avait déclaré, mardi 19 septembre 2023, lors d'une conversation avec des journalistes à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, que le problème des départs de migrants d'Afrique doit être résolu en amont.

Le ministre a indiqué que l'Italie souhaite promouvoir l'immigration légale, qui apporte des avantages à plusieurs égards, tels que l'emploi, ajoutant qu'il se rendra en Tunisie pour signer un accord visant à augmenter le nombre de citoyens tunisiens en Italie de manière régulière.

M.B.Z