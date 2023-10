Le politicien égyptien Ayman Nour entame une grève de la faim pour soutenir les détenus politiques tunisiens

L'ancien membre du parlement égyptien et leader du parti "Ghad El Thawra", Ayman Nour a annoncé qu'il entamera une grève de la faim de 24 heures en guise de solidarité avec les prisonniers d’opinion en Tunisie et en Egypte.

Dans un tweet du 2 octobre 2023, Ayman Nour a indiqué qu’il rejoignait Jaouhar Ben Mbarek et Rached Ghannouchi dans leur grève. Il a, aussi, cité les noms de Abdelhamid Jlassi, Khayam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi et Ridha Belhadj.

« Nous sommes une seule nation, faisant face à la même injustice et à la même destinée », a-t-il écrit tout en ajoutant les photos de Jaouhar Ben Mbarek et Rached Ghannouchi accompagnés des hashtags « Liberté pour tous les détenus » et « La tyrannie unit nos rangs ».









S.G